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пятница, 10 декабря 2021 23:43

Четвертое поражение в пяти матчах - Шевченко опозорился в дерби Генуи

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Четвертое поражение в пяти матчах - Шевченко опозорился в дерби Генуи
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Дженоа" проиграл "Сампдории" – 1:3.

Что нужно знать о дерби Генуи?

Приятные новости для Шевченка. Капитан команды Кришито и главный форвард Дестро и ряд других игроков восстановились от травм.

Стартовое давление "Сампдории". Формальные гости с первых минут начали давить на ворота "Дженоа". Давление завершилось забитым мячом Габбядини с углового.

Два разных тайма. Если в первом тайме "Сампория" полностью обыграла соперника. После перерыва инициатива уже перешла к "Дженоа", который хотел позиционно атаковать.

Провал вратаря "Дженоа". Голкипер Сигиру дважды не выручил свою команду, а в случае со вторым пропущенным мячом откровенно подвел свою команду.

Слабая игра "Дженоа" в атаке. Команда выглядела неубедительно в атаке. Мяч очень редко доходил до ворот "Сампдории". Какие-либо полумоменты у "Дженоа" возникали после индивидуальных действий.

Дубль Габбьядини. Опытный итальянский форвард забил по мячу в каждом из таймов.

"Сампдория" рано бросила играть. Формальные гости после счета 3:0 откровенно расслабились и дали сопернику проявить себя в атаке.

"Дженоа" забил первый гол при Шевченко. Дестро помог избежать разгрома "Дженоа" в конце второго тайма.

"Дженоа" забила первый гол при Шевченко в пятом матче украинского тренера

Проблемы команды Шевченко в полузащите. Именно середина поля является наиболее слабым местом "Дженоа". Полузащита не способна сдерживать соперника и что-то создавать для форвардов.

ВАР помог "Сампдории". Арбитр засчитал третий гол после подсказки видео-ассистента, проверявшего момент на офсайд.

Без новых идей Шевченко. Ничего нового в игре "Дженоа" не было. Команда пыталась играть организационно из желанием, но при первом давлении начала откровенно сыпаться. "Грифонам" явно не хватает новых тренерских идей и тактических заготовок.

"Дженоа" заслужил поражение. "Сампдория" была сильнее, быстрее, точнее и полностью переиграла своего соперника по игре.

После поражения "Дженоа" остается на 19 месте в Серии А.

Андрей Шевенко возглавил "Дженоа" 8 ноября. В пяти матчах с украинским тренером "грифоны" получили только одно очко.
14 декабря "Дженоа" сыграет в Кубке Италии против "Сарленитаны". Начало игры в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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