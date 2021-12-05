Команде Шевченко забили мяч в стиле Лобановского

На должности главного тренера "Дженоа" Андрей Шевченко добыл одно очко в четырёх матчах. Фото: football.ua

Итальянская "Дженоа" проиграла матч 16 тура чемпионата Италии. Команда Андрея Шевченко уступила на выезде "Ювентусу" - 0:2. Это второе подряд поражение генуэзцев на этой неделе. В среду они проиграли дома "Милану" - 0:3. В целом в четырех матчах Шевченко добыл одно очко. Его подопечные не забили ни одного мяча.

"Дженоа" продолжают преследовать кадровые потери. В Турине не смогли сыграть восемь футболистов команды. Это понятно, но все равно не оправдывает жалкую игру команды. Она не может быть крепкой в обороне, не знает как выходить в атаку, справиться с прессингом соперник. Глядя на игру этой "Дженоа", понимаешь: 20 команд в итальянской серии "А" - много.

"Ювентус" сейчас кризисный, травмирован Федерико Кьеза – один из лидеров команды, но высокое индивидуальное мастерство никуда не делось. Хуан Квадрадо забил прямым ударом с углового в стиле Валерия Лобановского, а в конце матча счет удвоил лидер нападения Паулу Дибала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко может закончить тренерскую карьеру

"Дженоа" идет на 18 месте в турнирной таблице. Участие принимают 20 команд. Следующий матч команда Шевченко проведет 10 декабря, пятница. Будет принимать "Сампдорию" в рамках дерби.