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суббота, 14 сентября 2019 13:40

Цена на Яремчука растет с космической скоростью

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Цена на Яремчука растет с космической скоростью
Яремчуку не нашлось места в родном клубе – "Динамо"

Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии.

Об этом пишет "Трибуна".

Самый большой рост в цене получил форвард "Гента" Роман Яремчук – с 3,8 млн до 6,5 млн. Это его рекордная трансферная стоимость в карьере.

В рейтинге самых дорогих украинцев Яремчук теперь делит 9-е место с Евгением Коноплянкой.

На 500 тысяч стал дороже защитник "Гента" Игорь Пластун, теперь он стоит 2 млн евро, личный рекорд – 2,2 млн.

Также получил прибавку в цене защитник "Брюгге" Эдуард Соболь – он подорожал на 300 тысяч. Теперь его стоимость – 1,2 млн евро. Но рекорд Соболя составляет 2,5 млн.

Другие украинцы в Бельгии остались со старыми ценами – Евгений Макаренко из "Андерлехта" (1,5 млн), Андрей Бацула из "Кортрейка" (600 тысяч) и Роман Безус из "Гента" (2 млн).

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Яремчук переехал в чемпионат Бельгии в августе 2017 Его трансфер обошелся бельгийцам в районе 2 миллионов евро.

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