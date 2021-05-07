"Челси" и "Манчестер Сити" проведут репетицию финала Лиги чемпионов

"Челси" и "МС" уже дважды играли между собой в текущем сезоне. Фото: REUTERS

Английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов-2020/21. 8 мая в матче 35-го тура чемпионата Англии соперники проведут репетицию финала ЛЧ.

В текущем сезоне команды играли между собой два раза.

В начале 2021 года сыграли в чемпионате. Тогда "Сити" не оставил шансов сопернику в гостях -3:1.

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Еще в первом тайме команда Хосепа Гвардиолы решила судьбу поединка. Сначала Илкай Гюндоган, а затем Фил Фоден и Кевин Де Брюйне довели дело до разгрома.

Хозяева поля смогли забить только мяч престижа. Уже в добавленное к матчу время Каллум Хадсон-Одои помог "Челси" избежать разгрома.

Уже после прихода Томаса Тухеля в "Челси" команды сыграли между собой в Кубке Англии.

Лондонцы смогли взять реванш за поражение в чемпионате. Хаким Зиеш в начале второго тайма забил единственный гол в матче.

Матч чемпионата Англии начнется в 19:30. В турнирной таблице "Манчестер Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" на 13 очков. "Красные дьяволы" могут уменьшить расстояние до десяти, поскольку имеют игру в запасе. "Челси" находится на четвертом месте. Команда Томаса Тухеля борется за право остаться в зоне Лиги чемпионов. 29 мая в Стамбуле команды сыграют в рамках финала Лиги чемпионов.