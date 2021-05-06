Эксперт рассказал, благодаря чему "Манчестер Сити" и "Челси" вышли в финал Лиги чемпионов

Томас Тухель работал в Париже 2 года. Фото: Reuters

"Ман Сити" и "Челси" стали финалистами Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Английские команды на стадии полуфинала оказались сильнее ПСЖ и "Реал" соответственно.

В ответных матчах представители АПЛ с одинаковыми счетом 2:0 победили своих оппонентов.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua прокомментировал оба матча.

"Наставник "Реала" Зинедин Зидан играет в то, что нравится его лидерам, которые играют всегда вместе в середине поля - Каземиро, Лука Модрич и Тони Кросс. Они формируют рисунок игры команды. Понимают свою игру и маневры партнеров.

Участие Зидана в такой игре очень маленькое. Это игра не тренера, а игроков. То что конструируют Кроос и Модрич-это и есть игра "Реала". Но возраст обмануть нельзя. В матче против "Челси" я не увидел скорости в последней фазе атаке. С этим были большие проблемы. Была монотонная игра от "сливочных", которая читалась и не становилась проблема для соперника.

Игра "Реала" зависит от Модрича и Крооса

Томас Тухель понял, что он будет строить. У него хорошая база в середине поля с Жоржиньйо и Канте. В немецкого тренера есть потенциал в игроках, потому что они еще все молодые и голодные к успеху. Кай Хаверц провел поединок на очень высоком уровне. Тимо Вернер подходит под конструкцию игры Тухеля. Хаким Зиеш дает манер изменения игры по ходу матча. Игроки будут играть всегда в том, что построит тренер. В этом и отличие между наставниками команды - Тухель работает как тренер, а Зидан - как игрок. Один мыслит категориями игрока, а другой - тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов

"Сити" провел идеальный матч против ПСЖ. Был бы Килиан Мбаппе или нет, но было бы то же самое.

Маурисио Почеттино не так давно в команде. Его почерк не ощущается. Он должен бороться с эгоизмом игроков. Тот же Неймар сыграл очень слабо. Он играл сам на себя, а не на команду. Это лишило парижан шансов.

Хосеп Гвардиола построил игру команды в защите очень хорошо. Мобильные полузащитники способны разрушать все на ранней стадии. Они к этому привыкли, потому что всегда использовали высокий прессинг.

Не хотел бы выделять Александра Зинченко. Он часть механизма команды. Не было бы Зинченко там, то на его месте сыграл бы другой игрок. "Сити" сейчас берет свое коллективными действиями".

Финал Лиги Европы запланирован на 29 мая в Стамбуле. В предыдущей стадии "МС" прошел ПСЖ, "Боруссию" Дортмунд и Боруссию "Мёнхенгладбах. "Челси" на стадии плейоф преодолел "Реал", "Порту" и "Атлетико".