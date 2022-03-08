"Человек обос*ался" - Алиев и Левченко раскритиковали украинских футболистов в России

Анатолий Тимощук. Фото: ФК "Зенит"

Бывшие украинские футболисты до сих пор шокированы позицией Анатолия Тимощука, который во время войны работает в России и не сказал ни слова в поддержку Украины. Получил и Иван Ордец.

Экс-динамовец Александр Алиев разочарован поведением своего экс-партнера по сборной, о чем рассказал в интервью "Денисов Time".

"Я выставлял пост в Instagram и обращался к российским футболистам, но я не услышал ни одного футболиста, выразившего поддержку не только Украине, но и всей стране. Там люди зомбированы, они боятся всего, Путин их запугал. Я был очень разочарован Тимощуком, не хочу даже называть его имя. Все говорили, что он легенда.

Он всегда играл с повязкой для волос с флагом Украины. Но сейчас я скажу одно: этот человек обос*ался. Он просто наплевал в такие трудные времена на украинцев, которые приходили поддерживать его и сборную. Для него деньги более важные", - сказал Алиев.

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В то же время, экс-полузащитник сборной Евгений Левченко обратился к Ордецу, который тоже до сих пор находится в России.

"Ваня Ордец, ты же нормальный парень. Украинец. Все понимаешь. Постишь про Волноваху. А сам все ещё на контракте в стране, которая убивает украинцев. Ваня! Что у тебя в голове?!" - написал Левченко в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Ордец покидает Россию, но этого так и не произошло. Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству сыгранных матчей. 114 раза он одевал сине-желтую футболку. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Обстреливают нашу страну оккупанты и с территории Беларуси.