Пример для Ракицкого. Воронин и Ордец покинули Россию из-за начала войны в Украине

Бывшие игроки сборной Украины Андрей Воронин и Иван Ордец покинули Россию.
Ассистент главного тренера и защитник "Динамо" Москвы решили покинуть столицу РФ, сообщает "Матч ТВ".
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Воронин также забрал старшего сына, занимавшегося в академии "Динамо", и отбыл в Германию, где проживает его семья.
Ранее оба украинца пропустили матч "Динамо" клуба против "Химок" в 19-м туре чемпионата России.
СМИ сообщали, что бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий может покинуть "Зенит" из-за начала войны в Украине. Ракицкий может продолжить свою карьеру в Турции. Защитник пропустил матч Лиги Европы против "Бетиса".
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