Cалах заболел на коронавирус

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заболел на коронавирус.
Форвард получил положительный результат теста на Covid-19 в расположении сборной Египта, сообщает твиттер сборной Египта.
Болезнь у футболиста проходит бессимптомно. У остальных членов сборной Египта - негативные тесты.
В составе "Ливерпуля" на коронавирус уже успели переболеть Тиаго Алькантара, Садьо Мане, Наби Кейта, Шакири, Костас Цимикас.
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21 ноября "Ливерпуль" проведет свой следующий матч в рамках АПЛ против "Лестера".
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