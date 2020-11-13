Cалах заболел на коронавирус

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21 ноября "Ливерпуль" проведет свой следующий матч в рамках АПЛ против "Лестера".

В составе "Ливерпуля" на коронавирус уже успели переболеть Тиаго Алькантара, Садьо Мане, Наби Кейта, Шакири, Костас Цимикас.

Болезнь у футболиста проходит бессимптомно. У остальных членов сборной Египта - негативные тесты.

Форвард получил положительный результат теста на Covid-19 в расположении сборной Египта, сообщает твиттер сборной Египта.

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