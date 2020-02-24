Бывший вратарь сборной Украины вспомнил, как участвовал в договорному матче

Украинский вратарь Максим Левицкий стал широко известными после выступлений за "Спартак". Фото: с отрытых источников

Бывший вратарь сборной Украины и симферопольской "Таврии" Максим Левицкий вспомнил, как участвовал в договорных матчах.

"В сезоне 1997/98 с одесским "Черноморцем" боролся за выживание. "Таврия "тоже стояла на вылет, но в последнем туре, если бы мы выиграли, в первую Лигу отправились "моряки". Мы знали, что победим тернопольскую "Ниву". Задача была позволить забить их грузинскому форварду, который претендовал на звание лучшего бомбардира чемпионата.

Первый тайм играли без сценария. Забили 2 гола. Грузин вышел один на один, я потянул. Еще раз пробил - штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, стал свистеть. Нападающий с удивлением смотрел на меня. Я развел руками: "Пропускать не буду. Пусть назначают одиннадцатиметровый, забьешь с пенальти". Скосили его в штрафной, свисток судьи молчит. Еще раз "завалили". Арбитр не реагирует. Игроки подходят к нему, он в ответ: "А со мной никто ни о чем не договаривался, играйте". Так 2 0 у "Нивы" и выиграли", сказал Левицкий в интервью "Чемпиону".

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Максим Левицкий провел 8 матчей за сборную Украины. Играл за "Таврию", "Черноморец", московский "Спартак, ряд российский клубов и французский "Мец".