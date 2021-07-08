Бывший тренер сборной Украины хочет тренировать Россию

Рауль Рианчо 3 года работал в "Динамо" Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Рауль Рианчо выразил желание возглавить сборную России.

Испанский наставник готов заменить на посту наставника россиян Станислава Черчесова и готовить команду к Кубку мира.

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России. У нее большой потенциал, с таким проектом легко достичь результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины

В "Динамо" Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Украинская команда формируется из игроков "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России ", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".

Сборная страны-агресора на Евро-2020/21 заняла последнее место в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией. Именно после фиаско на Кубке обострились разговоры об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера. Среди кандидатов на должность также претендуют Йоахим Лёв и Владимир Петкович. Рауль Рианчо был помощником Сергея Реброва и Олега Блохина в сезонах 2013 \ 16, а также помогал Андрею Шевченко в сборной Украины в отборе к Кубку мира-2018.