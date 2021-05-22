Бывший тренер ФК "Львов" избил российского футболиста

Егише Меликян более 10 лет работал в украинском футболе. Фото: ФК "Сталь".

Бывший тренер ФК "Львов", каменской "Стали" и "Металлурга" Донецк 41-летний Енише Меликян попал в громкий скандал.

Наставник армянского "Пюника" избил своего подопечного Антона Кобялко в аэропорту Звартноц.

Сначала между игроком и тренером возник конфликт после матча с "Арарат-Арменией". "Пюник" принял решение разорвать контракт с футболистом. Игрок прибыл на базу "Пюника", чтобы попрощаться с командой перед возвращением в Россию.

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"Перед отъездом в Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с" Шираком ".

Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликян и попросил того извиниться за то, что тот во время матча "Пюник" - "Арарат-Армения" отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и исчез с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Меликян и заместитель генерального директора "Пюника", член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", - сообщает "Чемпионат".

Егише Меликян выступал в качестве игрока выступления за украинские клубы "Говерла" и "Крымтеплица", "Заря" и "Сталь" Алчевск. Был тренером молодежной команды "Металлург" Донецк, возглавлял клубы УПЛ "Сталь" и ФК "Львов". В чемпионате Армении "Пюник" занимает восьмое место из десяти команд.