Суркис на четыре года закодировал Алиева от алкоголя

Александр Алиев запустил свой ютуб-канал, где рассказывает о своей жизни. Фото: Instagram Александра Алиева

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заставил бывшего игрока команды Александра Алиева закодироваться от употребления алкоголя.

В тот период футболист показывал свой лучший футбол в карьере, сообщает SportArena.

"Я не скрываю, что был закодирован. Спасибо Игорю Михайловичу. Он мне поставил ультиматум, что либо "Динамо", либо алкоголь.

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Я пошел и закодировался. Принес ему справку, он мне в очередной раз поверил. Я вообще не пил четыре года. Чувствовал себя лучше.

После игр мы обычно гуляли и веселились, но я, приходя в клуб, пил колу. На следующий день я чувствовал себя просто замечательно. В этот период была очень красивая карьера и в "Динамо", и в "Локомотиве".

После того как раскодировать, конечно, начал думать уже о другом. Алкоголь мешает.

Сейчас нет какого-то желания вернуть все назад. То что произошло - часть моей жизни. Я могу только посоветовать не повторять моих ошибок ", - сказал Алиев.

Александр Алиев был звездой "Динамо" в сезонах 2008/10. В целом он пять сезонов играл за первую команду киевлян. Футболист выступал за "Спартак", "Динамо", "Днепр", "Анжи", "Локомотив", "Металлург" Запорожье. Провел 28 матчей за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012. С 2015 года выступает за любительские команды.