Тренера, который вступился за украинский язык, отправили в отставку

Футбольный клуб "Львов" сменил главного тренера, сообщает "ТаТоТаке". Вместо Виталия Шумского, который был исполняющим обязанности главного тренера, назначили Анатолия Бессмертного.
Шумского хотели отправить в отставку после 1-го круга, но дали время на исправление ситуации. Во 2-м круге под его руководством "Львов" обыграл "Минай" - 2:1, а затем уступил "Колосу" - 0:2, "Динамо" - 1:4.
52-летний Бессмертный ранее был главным тренером "Днепра" из Черкасс, "Полтавы", "Сум", "Полесья". Последнее место работы – "Черкащина", которую покинул этой зимой.
"Львов" занимает последнее место в таблице УПЛ с матчем в запасе.
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Ранее ходили слухи, что руководство Украинской ассоциации футбола давило на руководство ФК "Львов" с требованием замять языковой скандал, который случился во время матча "Львов" – "Колос".
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