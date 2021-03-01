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понедельник, 01 марта 2021 15:02

Тренера, который вступился за украинский язык, отправили в отставку

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Тренера, который вступился за украинский язык, отправили в отставку
Виталия Шумского отправили в оставку через неделю после языкового скандала. Фото "Львов"

Футбольный клуб "Львов" сменил главного тренера, сообщает "ТаТоТаке". Вместо Виталия Шумского, который был исполняющим обязанности главного тренера, назначили Анатолия Бессмертного.

Шумского хотели отправить в отставку после 1-го круга, но дали время на исправление ситуации. Во 2-м круге под его руководством "Львов" обыграл "Минай" - 2:1, а затем уступил "Колосу" - 0:2, "Динамо" - 1:4.

52-летний Бессмертный ранее был главным тренером "Днепра" из Черкасс, "Полтавы", "Сум", "Полесья". Последнее место работы – "Черкащина", которую покинул этой зимой.

"Львов" занимает последнее место в таблице УПЛ с матчем в запасе.

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Ранее ходили слухи, что руководство Украинской ассоциации футбола давило на руководство ФК "Львов" с требованием замять языковой скандал, который случился во время матча "Львов" – "Колос".

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