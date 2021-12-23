Бывший наставник сборной Украины будет тренировать сельскую команду

Сергей Ковалец работал экспертом по телевидению. Фото: УАФ

Бывший тренер молодежной сборной Украины 53-летний Сергей Ковалец будет работать в любительском футболе.

Ковалец стал новым наставником команды "Полесье" из села Ставки Радомышльского района, сообщает сайт клуба.

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Команда выступает в чемпионате Житомирской области. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат. Тренером команды был экс-наставник ФК "Львов" Жилмар.

Сергей Коваленец был игроком киевского "Динамо", львовских "Карпат", запорожского "Металлурга", "Днепра", "Волыни" и "Оболони". Работал ассистеном Мирона Маркевича в "Металлисте". Возглавлял молодежную сборную Украины, "Оболонь", "Черноморец", "Металлург" Запорожья.