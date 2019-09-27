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пятница, 27 сентября 2019 10:56

Бывший менеджер "Шахтера" возглавил администрацию российского города

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Бывший менеджер &quot;Шахтера&quot; возглавил администрацию российского города
Трапезиников теперь будет работать на Калмыкии. Фото: 360tv.ru

Бывший менеджер донецкого "Шахтера" Дмитрий Трапезников стал главой администрации столицы Калмыкии.

Российское издание "Интерфакс" сообщило, что новым главой администрации города Элиста, который является столицей Калмыкии, стал бывший менеджер донецкого "Шахтера" Дмитрий Трапезников.

С 2001 по 2005 годы Трапезников работал в донецком клубе и также некоторое время возглавлял работу с болельщиками, но был уволен за махинации.

После уничтожения в 2018 году главаря "ДНР" Александра Захарченко Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы террористической организации.

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"Шахтер" в последнем туре чемпионата победил "Десну, а следующий матч команда Каштру сыграет против" Ворсклы ".

https://football24.ua
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