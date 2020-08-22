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суббота, 22 августа 2020 13:44

Бывший лидер "Карпат" перейдет в московский клуб

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Бывший лидер &quot;Карпат&quot; перейдет в московский клуб
Карраскаль был лидером "Карпат". Фото ФК "Карпаты"

Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в России. Аргентинский клуб договорился с московским ЦСКА о трансфере колумбийца, сообщает TNT Sports.

Также "Ривер Плейт" продаст хавбека Хуана Кинтеро в "Шэньчжэнь" за 7,5 млн евро.

В 2017-2019 годах Карраскаль защищал цвета львовских "Карпат" и забил за клуб 6 мячей.

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Ранее сообщалось, что российский клуб предложил за Карраскаля 7 млн евро, однако "Ривер" отказал, потребовав 8,5 млн евро.

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