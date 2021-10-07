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четверг, 07 октября 2021 11:20

Бывший игрок сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах

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Бывший игрок сборной Украины признался, что участвовал в договорных матчах
Максим Калиниченко сейчас работает экспертом на российском ТВ. Фото: "Профутбол"

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко признался, что участвовал в договорных матчах.

В начале карьеры экс-футболист "Днепра" и "Шахтера" дважды играл в нечестных играх.

"Я участвовал в договорных матчах дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе - о них тогда еще не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комический.

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Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И здесь игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь лишь глазами провел. Во всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и тот тянет все, как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил.

Но нужно еще, а голкипер прямо задолбал. Уже почти конец матча, все нервничают, включая судей, а сделать ничего не удается, все, как назло, идет через одно место. Выручил аут вблизи ворот. Защитник, который меня опекал, прямым текстом говорит: "Беги". И открывает путь к штрафной. Я бегу, мне бросают аут, а мой опекун тупо валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что никто не горит желанием бить это пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы то пенальти. Хуже настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну, и премиальных, естественно, никто за эту игру не предлагал", - написал Калиниченко в Telegram.

Максим Калиниченко провел в составе сборной Украины 47 матчей, в которых забил девять голов. Принимал участие в Кубке мира. Известный выступлениями за "Днепр", "Спартак", "Таврию". Работал тренером в "Металлисте" и "Полесье". Живет в Москве.

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