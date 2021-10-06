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среда, 06 октября 2021 17:25

Украинец работает, а россиянин дуется - агент сравнил футболистов "Аталанты"

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Украинец работает, а россиянин дуется - агент сравнил футболистов &quot;Аталанты&quot;
Футболки Миранчука и Малиновского висят рядом. Фото: "Аталанта"

Футбольный агент Деннис Лахтер сравнил российского полузащитника Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского в "Аталанте".

" Я знаю, на Миранчуке "чехол". Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. В упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей "включил итальянца", ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата. Но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

Куда Миранчук может уйти зимой? В аренду в итальянский клуб, занимающий место ниже 12-го. В Россию он вряд ли вернётся, в Италии за это время пообтёрся. О полноценном трансфере тоже говорить не стоит, ценник за него будет конский", - сказал Лахтер.

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Руслан Малиновский в прошлом году был лучшим распасовщиком в Италии. Кроме него в команде играли украинец Виктор Коваленко и россиянин Алексей Миранчук. Коваленко отдали в аренду в "Специю". Миранчук в этом году на поле почти не появляется.

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