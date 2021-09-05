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воскресенье, 05 сентября 2021 08:18

"Спасибо ребятам за такой футбол": реакция соцсетей на матч Украина - Франция

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&quot;Спасибо ребятам за такой футбол&quot;: реакция соцсетей на матч Украина - Франция
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

В матче пятого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью с Францией - 1:1.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на игру команды Александра Петракова.

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что национальной команде пошла на пользу отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко.

"Хорошая игра от Украины, но опять только ничья. Без Зины игра стала более вертикальной и мне это понравилось. Ярмола умница, бьется как лев. Из Степаненко стало спокойнее в центре. Жду три победы и такую ​​же мертвую Франции далее. Все молодцы ".

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Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин считает, что Украина могла замахнуться на победу.

"1:1 с Францией. Самый распространенный счет украинцев в этом отборе. Учитывая класс соперника - замечательный результат. Могли замахнуться на победу? Так они и замахнулись. Но победного счета не удержали, потому соперник тоже играть умеет. Ничего разве чемпион мира действующий ? Итак - молодцы ребята. "

Другой бывший игрок сборной Евгений Левченко остался доволен результатом.

"Великолепная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребятам за такой футбол!".

Отсутствие Зинченко пошла на пользу сборной Украины

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" и комментатор Андрей Шахов считает, что Украина будет бороться за второе место.

"Хороший результат, хорошая, петраковськая игра. Очень сильный первый тайм, в котором Францию ​​видно не было. С такой игрой есть все шансы на второе место".

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич отмечает слабую игру сборной Франции.

"Матч неплохой. Франция, безусловно, не на пике. Скорее, в пике. Как-то блекло. Наши научились не смущаться. Неплохо придерживали мяч. Местами удачно комбинировали. Но было видно, что не очень понимали как войти в штрафную. Общих маневров на создание пространства в чужой штрафной пока не заметно. Фарт сегодня был наш ".

После пяти туров лидером группы является сборная Франции, которая имеет в своем активе девять очков. Украина и Финляндия имеют по пять очков, но у финнов на две игры меньше.
8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии. 9 октября национальная команда сыграет в гостях против Финляндии в матче шестого тура отбора Кубка мира.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
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