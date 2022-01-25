Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии

Дуду не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок "Динамо" 30-летний Дуду отличился красивым забитым мячом в Бразилии.

В Лиге Паулиста "Новоризонтино" уступило "Палмейрасу" - 0:2.

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В конце первого тайма гости забили первый гол. В начале второго тайма удвоили преимущество.

Гостям удалась атака в три передачи. На завершающей стадии оказался экс-динамовец Дуду, который пушечным ударом из предела штрафной в дальний угол забил второй гол в матче.

Дуду выступал за Динамо в сезонах 2011/13, еще два года был на контракте, но играл в аренде. За это время провел 24 матча и забил два гола. Имеет в своем активе три матча за сборную Бразилии.