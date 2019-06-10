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вторник, 11 июня 2019 10:00

Бывший футболист сборной Украины поддержал узника Кремля Сенцова

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Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением относительно заключенного в России Олега Сенцова.
Автор: Социальные сети
  Левченко во Львове поддержал Сенцова
Левченко во Львове поддержал Сенцова
"Друзья, а сейчас серьезный пост. Давайте поддержим тех людей, которые незаконно осуждены и находятся в тюрьме. Все мы понимаем, что все эти политические гонения абсолютно сфабрикованные и необоснованные.

Система может проглотить любого, кто высказывает свою точку зрения, идет вразрез с идеологией партии. Или того, кто, например, честно пишет о коррупции или теневом бизнесе. Например, Иван Голунов.
Автор: Социальные сети
  Левченко во Львове поддержал Сенцова
Левченко во Львове поддержал Сенцова
Все это звенья одной цепи. Свобода слова - это одна из основа здорового и демократического государства", - написал Левченко на своей странице в Instagram.

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Евгений Левченко - воспитанник донецкого футбола, в основном играл в клубах из Нидерландов и России. За сборную Украины провел 8 матчей.
https://football24.ua
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11
июня

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