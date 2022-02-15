Будут играть в Киеве. УЕФА не стал переносить игру "Динамо" в Юношеской лиге из Украины

Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА встретится с португальским "Спортингом". По итогам жеребьевки было определено, что матч состоится на поле украинского клуба 1 или 2 марта.

УЕФА уже согласовал со "Спортингом" и "Динамо" дату проведения этого матча, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Игра должна состояться 2 марта на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в 17:00.

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Ранее в португальских СМИ сообщалось о том, что из-за напряженной обстановки у границ Украины с Россией "Спортинг" обратился в УЕФА с просьбой перенести игру из Киева на нейтральное поле или во Львов.

Однако на сегодняшний день УЕФА определил, что пока нет причин для переноса поединка в другой город, поэтому клубы согласовали дату и место проведения этого матча в Киеве.

"Динамо" на групповой стадии заняло второе место в группе, пропустив вперед "Бенфику". Киевляне дважды победили "Баварию", победили и сыграли вничью с "Барселоной", а также обменялись победами с "Бенфикой". В стыковом раунде за путевку в 1/8 финала киевляне в серии послематчевых пенальти победили испанский "Депортиво". В случае выхода команды Игоря Костюка в четвертьфинал, "Динамо" встретится с победителем пары "Мидтюлланн - "Бенфика".