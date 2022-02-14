Лига чемпионов возвращается в Украину. "Динамо" U-19 сыграет в Киеве с португальцами

Определился следующий соперник юношеской команды "Динамо" U-19, с которым украинская команда сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевляне померяются силами с лиссабонским "Спортингом".
Поединок запланирован на 1 или 2 марта и должен пройти в столице Украины.
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия)
"Реал" Мадрид (Испания) - "Атлетико" (Испания)
АЗ Алкмар (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)
"Динамо" Киев (Украина) - "Спортинг" (Португалия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Жилина" (Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Севилья" (Испания)
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Бенфика" (Португалия)
Если динамовцам удастся пройти "Спортинг", то за выход в полуфинал они сыграют с победителем пары "Мидтьюллан" - "Бенфика".
"Динамо" на групповой стадии заняло второе место в группе, пропустив вперед "Бенфику". Киевляне дважды победили "Баварию", победили и сыграли вничью с "Барселоной", а также обменялись победами с "Бенфикой".
В стыковом раунде за путевку в 1/8 финала киевляне в серии послематчевых пенальти победили испанский "Депортиво".
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