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вторник, 07 декабря 2021 08:37

Будет реванш? Де Дзерби поделился ожиданием от матча против "Шерифа"

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Будет реванш? Де Дзерби поделился ожиданием от матча против &quot;Шерифа&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против "Шерифа".

По словам итальянского тренера, его команда будет стремиться завершить сезон в еврокубках победой.

"50 на 50. Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важен. Многим молодым футболистам нужно показать себя. Не беспокойтесь, состав будет сильным.

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Мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Но мы играем за "Шахтер", нужно уважать и клуб, и болельщиков. Кроме того, есть 25 игроков и вышедшие на поле должны сыграть с уважением. И каждая победа потом помогает снова побеждать.

Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также боремся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы мы в новом сезоне сыграли иначе.

Никто не хотел вылететь из еврокубков, но это произошло. Но теперь у нас будет возможность всем поработать вместе. С июля не было шансов регулярно тренироваться вместе, потому что был напряжен график", - цитирует тренера официальный сайт "Шахтера".

Матч "Шахтер" – "Шериф" начнется в 22:00. В первом матче между этими командами победил чемпион Молдовы – 2:0.

С турнирной точки зрения матч не будет иметь никакого значения. "Шахтер" завершит турнир на последнем месте, а "Шериф" будет играть весной в Лиге Европы.

В другом матче "Реал" и "Интер" разыграют между собой первое место в группе.

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Дата
07
декабря

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