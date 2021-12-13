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понедельник, 13 декабря 2021 08:35

Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко

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Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Владелец "Дженоа" Джош Вондер поддержал наставника команды Андрея Шевченко.

Во время зимней паузы "грифоны" хотят активно поработать на трансферном рынке.

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"Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие клуба. Мы будем стремиться к тому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для "Дженоа". Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим" - цитирует американца Calciomercato.

В последнем матче "Дженоа" проиграла "Сампдории" – 1:3. Под руководством Шевченко "грифоны" получили только одно очко и забили один гол в пяти матчах Серии А. "Дженоа" находится на 19 месте в Серии А.

14 декабря команда Шевченко сыграет в Кубке Италии против "Сарленитаны". Начало игры в 22:00.

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Дата
13
декабря

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