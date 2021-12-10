Будут трансферы немецких футболистов? Шевченко получил нового руководителя

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Немецкий специалист 39-летний Иоганнес Шпорс стал новым генеральным менеджером "Дженоа".

Шпорс призван вывести команду из кризиса и усилить работу клуба на трансферном рынке, сообщает сайт "грифонов".

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Ранее Шпорс работал руководителем скаутского отдела "Хоффенхайма", РБ "Лейпциг" и "Гамбурга". В 2020-м стал техническим директором "Витесса" – самым молодым в истории клуба.

Фаворитом этой должности считали Вальтера Сабатини, но итальянец отказался работать в "Дженоа".

В следующем матче "Дженоа" сыграет против "Сампдории". Матч состоится 10 декабря. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице команда Шевченко занимает предпоследнее 19 место в таблице. "Грифоны" получили только одно очко в четырех матчах под руководством украинского тренера.