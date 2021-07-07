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среда, 07 июля 2021 14:48

Британский журналист сравнил сборные Украины и России

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Британский журналист сравнил сборные Украины и России
Украина и Россия сыграли между собой два матча. В первом выиграла Украина, второй завершился вничью. Фото: Алексей Иванов, "Спорт-Экспресс"

Сборная Украины лучше себя проявила на Евро-2020, чем национальная команда России. Наша команда дошла до четвертьфинала, а Россия заняла последнее место в группе.

Об этом рассказал экс-журналист ESPN Джон Брэдли.

"Три года назад Россия на Кубке мира добилась поистине невероятного успеха. Но до Кубка мира и после него команда была слабой. Поэтому сборная России просто вернулась туда, где она была. С точки зрения физики и организации игры это неплохая команда, но в футболистов нет возможности бросать вызов на высшем уровне. Легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки у него в распоряжении. Сборная России деградирует.

Российские игроки не едут в Англию, потому что клубы могут найти усиление другими легионерами, которые будут лучше по соотношению "цена-качество".

Украина на турнире была лучше России. Возможно, то, что они сделали, было незначительным, но они прошли этот путь, прежде чем попали на Англию. В той игре было видно все их недостатки, но все же они продержались на турнире дольше, чем Россия. У них была лучшая командная работа и лучшая организация игры ", - отметил Брэдли.

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Сборные Украины и России сыграли между собой два поединка. В сентябре 1998 года в Киеве наша команда победила - 3:2. В октябре 1999-го была зафиксирована ничья - 1:1. Ни одна из команд не попала на Евро-2000.

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07
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