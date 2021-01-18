Бразильский защитник не поехал с "Шахтером" на сборы

Исмаили играет за "Шахтер" с 2013-го года. Фото: ФК "Шахтер"

Левый защитник "Шахтера" 31-летний Исмаили пропустит первый сбор "горняков".

Бразилец не поедет на первый сбор команды в Турцию, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Исмаили продолжает восстанавливаться от травмы колена. Весной 2019-го года защитник перенес операцию. Ожидается, что в общей группе "горняков" бразильский легионер "Шахтера" сможет уже работать на втором сборе команды.

На позиции левого защитника в Луиша Каштру остались: Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано и универсал Николай Матвиенко.

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Исмаили перебрался в "Шахтер" в 2013-м году с португальской "Браги". Бразилец был одним из лидеров "горняков".