Бразильский защитник не поехал с "Шахтером" на сборы

 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 621
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 369
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 621
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 639
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 738
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1179
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1593
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1611
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Кристал Пэлас"
Малиновский не помог "Аталанте" одержать победу над аутсайдером
Малиновский не помог "Аталанте" одержать победу над аутсайдером
"Барселона" проиграла Суперкубок Испании
"Барселона" проиграла Суперкубок Испании
Почему "Интер" победил "Ювентус"
Почему "Интер" победил "Ювентус"
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3366
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1971
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6309
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 306
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 11:33

Бразильский защитник не поехал с "Шахтером" на сборы

  Комментировать
Бразильский защитник не поехал с &quot;Шахтером&quot; на сборы
Исмаили играет за "Шахтер" с 2013-го года. Фото: ФК "Шахтер"

Левый защитник "Шахтера" 31-летний Исмаили пропустит первый сбор "горняков".

Бразилец не поедет на первый сбор команды в Турцию, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Исмаили продолжает восстанавливаться от травмы колена. Весной 2019-го года защитник перенес операцию. Ожидается, что в общей группе "горняков" бразильский легионер "Шахтера" сможет уже работать на втором сборе команды.

На позиции левого защитника в Луиша Каштру остались: Виктор Корниенко, Маркиньос Сиприано и универсал Николай Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Шахтера" заинтересовал "Реал"

Исмаили перебрался в "Шахтер" в 2013-м году с португальской "Браги". Бразилец был одним из лидеров "горняков".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бразильский защитник не поехал с "Шахтером" на сборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

The Beatles впервые возглавили американский чарт

Американские бомбардировщики совершили первый кругосветный полет

Создали военное формирование из студентов-добровольцев

"Германия зовет!" - первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 24354
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 16983
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 13239
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 11916
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 7669
Спорт
Определился третий соперник "Динамо" на сборе в ОАЭ
Определился третий соперник "Динамо" на сборе в ОАЭ Просмотров: 9
Костюк обновила рекорд в рейтинге WTA
Костюк обновила рекорд в рейтинге WTA Просмотров: 18
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
 Просмотров: 171
Жена Малиновского "наехала" на украинских комментаторов
Жена Малиновского "наехала" на украинских комментаторов Просмотров: 540
"Брюгге" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
"Брюгге" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 937
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть