Бразилия вышла на Кубок мира

Лукас Пакета выступает за "Лион", Фото: Gettyimages.com/

Сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на Кубок мира.

В последнем матче бразильцы дома победили команду Колумбии - 1:0.

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Единственный гол в матче забил Лукас Пакета в середине второго тайма.

Подопечные Тете одержали 11 побед в 12 поединках и за пять туров до завершения отбора уже могут паковать чемоданы в Катар.

Ближайший преследователь Аргентина отстает на десять очков. А четвёртая команда - Чили - на 18.

Кубок 2022 года состоится в Катаре. По специфике климата турнир проведут в ноябре-декабре.

От Латинской Америки на турнир квалифицируются четыре лучшие команды из 10, участвующих в отборе. Сборная Украины 16 ноября проведет решающий матч за право занять второе место в отборочной группе к Кубку мира против Боснии.