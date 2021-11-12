Бразилия вышла на Кубок мира

Сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на Кубок мира.
В последнем матче бразильцы дома победили команду Колумбии - 1:0.
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Единственный гол в матче забил Лукас Пакета в середине второго тайма.
Подопечные Тете одержали 11 побед в 12 поединках и за пять туров до завершения отбора уже могут паковать чемоданы в Катар.
Ближайший преследователь Аргентина отстает на десять очков. А четвёртая команда - Чили - на 18.
Кубок 2022 года состоится в Катаре. По специфике климата турнир проведут в ноябре-декабре.
От Латинской Америки на турнир квалифицируются четыре лучшие команды из 10, участвующих в отборе.
Сборная Украины 16 ноября проведет решающий матч за право занять второе место в отборочной группе к Кубку мира против Боснии.
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