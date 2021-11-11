Почему Украина не смогла победить Болгарию

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: Getty Images

В товарищеском матче сборная Украины сыграла в ничью с Болгарией –1:1.

Что нужно знать об игре в Одессе?

Ротация от Петракова. Наставник сборной Украины вернул в стартовый состав Александра Зинченко, Руслана Малиновского. Свой шанс получил Артём Добвик. Петраков дал возможность поиграть многим игрокам и проверил потенциал запасных футболистов.

Возвращение к старой схеме. Сборная впервые после прихода Петракова сыграла в два центральных защитника.

Тотальное доминирование Украины. Хозяева обладали полным игровым и территориальным преимуществом. Болгары пытались играть от обороны, но редко переходили середину поля.

Яромленко брал инициативу на себя, обострял, создавал моменты для себя и партнеров

Подвела реализация. Украинцы нанесли 36 ударов по воротам, 14 которых были в створ. Но забить смогли только раз. Хозяева не попадали с удобной позиции и гостей выручали вратари, отыгравшие по одному тайма.

Арбитр отменил три мяча Украины. Хозяева трижды забивали из положения вне игры.

Лидер Ярмоленко. Полузащитник "Вест - Гема" провел сильнейший матч. Яромленко брал инициативу на себя, обострял, создавал моменты для себя и партнеров.

Неудачник Зинченко. Игрок "МС" в начале игры имел три хороших момента забить, но каждый раз не попал в ворота.

Невыразительный Малиновский. Полузащитник "Аталанты" много старался, работал на команду, но эффективность его действия была не лучше.

Красавец гол Степаненко. Игрок "Шахтера" забил красивым ударом из-за пределов штрафной площадки.

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Очередная ошибка Матвиенко. Центральный защитник сборной Украины неудачно выбил мяч, что привело к пропущенному мячу в ворота Георгия Бущана.

Дебют Ризныка. Вратарь "Ворсклы" впервые сыграл за национальную команду.

Репетиция не удалась. Перед решающим матчем против Боснии, команда Петракова должна была провести легкую репутацию против слабого соперника. Как следствие – потратили много сил и эмоций и испортили настроение.

16 ноября сборная Украины проведет решающий против Боснии. Начало игры в 21:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на четыре очка, но опережает Финляндию и Боснию на один и два балла соответственно. Но соперники на одну игру меньше.