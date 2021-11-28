Бразилец "задушил" одиозного россиянина в первом раунде

Россиянин подержался один раунд. Фото:"Чемпионат"

В российском Сыктывкаре прошел турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights, главным боем которого стал поединок между легендой ММА россиянином Александром Омеляненко (28 побед, 9 поражений, 1 ничья), и бразильцем Марсио Сантосом (17 побед, 6 поражений, 1 ничья).

40-летний Емельяненко считался букмекером явным фаворитом, поскольку, во-первых, проводил поединок на своей территории, а во-вторых, значительно превосходил своего соперника в антропометрии. Шутка ли, при росте 199 см Александр "завесил" на 115 кг, в то время как у бразильца – всего 179 см и 104 кг!

Но даже такая колоссальная разница в данных не позволила легендарному российскому бойцу одержать первую с 2018 победу в смешанных единоборствах. В одном из эпизодов первого раунда 32-летний Марсио, имеющий черный пояс по джиу-джитсу, повалил соперника на настил октагона и, использовав удушающий прием, заставил сдаться, тем самым совершив сенсацию.

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После боя россиянин пообещал вернуться, а бразилец отбыл в местную больницу с подозрением на перелом руки.