Братание преступно, отрицание войны и оккупации недопустимо - историк об Усике и Ломаченко

Май оказался насыщенным небоксерские новостями для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Сначала его, в паре с другим звездным украинским боксером Василием Ломаченко, внесли в базу "Миротворец", а затем на его очередной провокационный ролик ответил молодой борец из Шепетовки Богдан Грицай. Перепалка вызвала широкий резонанс среди болельщиков.

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"Богдан Грицай возник в публичном пространстве не случайно, - говорит Gazeta.ua беларусский историк Юрий Донец. - Такой человек должен был появиться рано или поздно. Ситуация с Усиком назревала несколько лет. Усик ловил хайп от того, что может легко и бездумно троллить всю Украину и никто не способен ничего ему противопоставить, кроме размытого возмущения и игнора. Усик был спокоен и уверен в себе, как один из самых сильных людей в мире - по правилам бокса.

Ситуация с Усиком назревала несколько лет

Но всё изменилось в один момент - на легкомысленный видеоролик от Усика про "нокаут ботанов на диване" всерьез откликнулся борец Богдан Грицай и предложил оспорить силовое первенство Усика в мире, но уже по правилам "боев без правил", которыми обычно называют соревнования по смешанным единоборствам. Под сомнение поставлено именно то качество Усика, которым он зарабатывает себе деньги и известность".

Некоторые люди обвиняют Богдана Грицая в попытке пропиариться на имени Усика. Какова истинная причина его ответы боксеру?

"Однозначно, это россияфильские высказывания и контакты Усика в период длящейся российской агрессии против Украины, демонстративное игнорирование Усиком оккупации Крыма и войны на Донбассе. Это идейные причины и поединок предложен не ради денег, не ради хайпа, не ради PR, не ради личной неприязни, а за идею, - убежден историк. - Используешь флаг Украины в своем личном бизнесе на ринге - помни и цени бескорыстный вклад защитников Украины – их здоровье и жизни только за то, чтобы у каждого гражданина Украины была возможность жить, работать и зарабатывать под флагом Украины, а не под триколором агрессора. Никто не требует и не посягает на заработанное, достаточно хотя бы на словах, в поступках показать свою благодарность и это зачтется стократно. Богдан выразил мнение множества украинцев, даже не интересующихся боксом, поставив вопрос ребром перед Усиком – вот ковер, выходи на него за свои убеждения, не за деньги, покажи, что в этом мире для тебя существует нечто большее, чем просто заработать высокие гонорары. Не на поле боя, как это сделал Владимир Рыбак или Василий Слипак, а всего лишь на ковер. Богдан от имени украинцев показал, что всё серьезно и шутки кончились".

Богдан от имени украинцев показал, что всё серьезно и шутки кончились

Усик фактически отказался от проведения боя. Какие в связи с этим будут его репутационные потери?

"Усик потерял свою репутацию в Украине давно, - заявил Юрий Донец. - Просто в один день, ролик бокса с Усиком перестал набирать лайки. Еще вчера сотни лайков и восторженных коментов, а на следующий день пустота и презрение. За ролик с Усиком стало возможным получить конкретный негатив от украинцев. Не нужен никому бокс, как отвлеченное чистое искусство где-то там, если талантливый боксер игнорирует проблемы и беды Украины.

Усик потерял свою репутацию в Украине давно

Скорее всего, где-то Усик немного увлекся в своем звездном успехе, где-то его умело поднаправили высшие попы УПЦ МП. Чемпионские качества – уверенность в себе, упрямство, сильный характер – с одной стороны, и вера в бога, преклонение перед церковью, некритичное восприятие услышанного от попов – с другой стороны, закономерно привели его к съемкам в российском фильме про "одиннарод" и на следующем этапе в базу "Миротворец". Серьезный звонок, чтобы переосмыслить свое движение – куда, зачем, для чего, с кем? Надо определяться. Богдан Грицай поставил Усика перед серьезным выбором, вместе с Ломаченко, с Гвоздиком, напомнил им, что есть украинцы, есть Украина, есть интересы Украины и с ними надо сверять каждый свой публичный шаг".

Какие еще вопросы требуют ответов?

Вопрос в том, чтобы вернуть их в украинское поле, если им действительно дорога Украина

"Вопрос не в том, чтобы заклевать Усика, Ломаченко или Гвоздика, сделать их изгоями, вопрос в том, чтобы вернуть их в украинское поле, если им действительно дорога Украина. Чтобы данные чемпионы, и не только они, поняли, что в воюющей стране есть границы дозволенного, что нет абсолютной свободы действий, если ты считаешь себя частью народа Украины. Что во время агрессии братание преступно, отрицание идущей войны и оккупации недопустимо. Что можно просто промолчать о своих старых друзьях из РФ, не выставлять их напоказ да еще в противовес идущей войне и не нервировать на ровном месте своих сограждан. Хотя своим друзьям можно задать по-мужски прямой вопрос о "крымнаше", приватно, между собой, и оценить чего стоят эти друзья, коллеги по спорту, что они выберут – правду или преступные интересы своей страны? И если друг из России выбирает интересы русского мира, то почему украинец должен ради этой дружбы жертвовать интересами своей страны и своего народа? Эти вопросы ждут честного ответа.", - считает историк.

Александр Усик провел на профессиональном ринге 17 поединков - все выиграл, 13 нокаутов. В июле 2018 года в Москве он победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе - первым в истории украинского профи-бокса абсолютным чемпионом мира. Сейчас выступает в супертяжелом весе - является обязательным претендентом на чемпионский титул. Василий Ломаченко выиграл 14 из 15-ти поединков среди профессионалов, 10 нокаутов. Он первый в истории украинский боксер, который стал чемпионом мира в трех весовых категориях.