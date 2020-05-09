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суббота, 09 мая 2020 15:23

Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику

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Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Усик был чемпионом в тяжелой категории. Фото Фейсбук

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай отреагировал на видео украинского супертяжеловеса Александра Усика, где тот бьет вымышленного критика, и вызвал его на бой.

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть.

Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.

Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам.

Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", – сказал Грицай.

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Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко недавно снялись в пропагандистском российском видео, где назвали украинцев одним народом с русскими.

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