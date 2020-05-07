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четверг, 07 мая 2020 17:43

Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"

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Украинских спортсменов Василия Ломаченко и Александра Усика обвинили в отрицании российской агрессии, манипулировании общественным мнением и участии в пропагандистских акциях России.

Профайлы боксеров появились на сайте "Миротворец".

В информации на "Миротворце" говорится, что спортсмены снялись в пропагандистском фильме РПЦ "Здравствуй, брат, Христос Воскрес!" вместе с россиянами.

"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля РПЦ, они встали на сторону предателей Украины", – указано в тексте на "Миротворце".

Автор: myrotvorets.center
  Александр Усик
Александр Усик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде

Автор: myrotvorets.center
  Александр Усик
Александр Усик

Также на сайте упоминается участие Ломаченко в снятии видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".

Ранее украинские боксеры Усик и Ломаченко поздравили верующих с Пасхой в компании российских артистов и священников.

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