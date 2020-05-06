Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде

Усик и Ломаченко давно говорят в русле российской пропаганды

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском пропагандистском фильме и повторили мифы российской попаганды. В документальном фильме, созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине, спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне - "один народ".

Фильм "Здравствуй, брат! Христос Воскрес" создали совместными усилиями российский монастырь РПЦ "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" и украинская Киево-Печерская лавра, которая принадлежит УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает 24 канал.

В фильме приняли участие украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, а также российские спортсмены - боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Фигурируют в ленте и разные священнослужители, в частности - митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

В описании к видео, опубликованного в YouTube, говорится:

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!"

Действительно, в фильме Ломаченко рассказывает, что у него было и есть не только много соперников, но и друзей и родственников в России: "Я просто не могу перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове".

По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства не было понятия "Россия", "Украина", "Белоруссия". Для меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, есть граница какая-то. Я все время думал, что мы единый народ, - убежден Василий Ломаченко.

"Мы православные христиане и все живем на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", - добавляет украинский спортсмен.

Александр Усик в фильме также высказывается по этому поводу и говорит, что не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то "делит портфели".

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Александр Усик был абсолютным чемпионом среди профессионалов в тяжелом весе, а Василий Ломаченко имеет 3 пояса чемпиона в полулегком весе.