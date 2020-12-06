Брата Роналду обвиняют в мошенничестве

Угу Авейру и Криштиану Роналду. Фото: Инстаграм Угу Авейру

Брат нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находится под следствием.

Угу Авейру обвиняют в мошенничестве, сообщает La Repubblica.

Компания Mussara (ею руководит Авейру, а принадлежит она Роналду) заключила контракт на изготовление особых футболок. Сумма сделки - 500 тысяч евро.

Mussara получила деньги за право на производство футболок от туринской компании Pegaso, а затем отозвала разрешение на использование образа футболиста.

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Компания, связанная с Роналду, утверждает, что никогда не давала разрешения на производство таких маек. В Pegaso же убеждены, что имели все полномочия на использование образа игрока.

Затем представители Pegaso обнаружили, что эти майки продаются в музее Криштиану Роналду по цене 40 евро за штуку. Прокуратура Турина возбудила дело против брата форварда "Ювентуса".

Криштиану Роналду выступал за "Спортинг", "МЮ", "Реал", а с лета 2018 играет в за "Ювентус".