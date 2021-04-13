"Боруссия" определилась с судьбой Холанда

Дортмундская "Боруссия" не планирует продавать своего форварда 20-летнего Эрлинга Холанда летом 2021 года.
Немецкий клуб рассчитывает на нападающего сборной Норвегии и в следующем сезоне, рассказал агент игрока Мино Райола.
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"Я был в Дортмунде. Михаэль Цорк (спортивный директор "Боруссии". - Gazeta.ua) ясно дал понять, что они не хотят продавать Эрлинга.
Уважаю их выбор, но это не значит, что я с ними согласен. Между мной и "Боруссией" нет войны", - цитирует Райолу Goal.
Эрлинг Холанд выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. До этого играл в Австрии за "Зальцбург". В текущем сезоне норвежец провел 33 матча, в которых забил 33 гола.
По сообщениям СМИ, в услугах Эрлинга заинтересованы "Барселона", "Реал", "Челси", "МС" и "МЮ". Трансфер оценивают в €180 млн.
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