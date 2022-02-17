"Большинство игроков "Динамо" рассматривают вариант покинуть Украину" - Вербич о возможном вторжении России

Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мнениям относительно возможной угрозы вторжения России в Украину.

По словам игрока сборной Словении, одноклубники покинут Украину, если Россия нападет.

"Ощущение, когда смотришь телевизор или читаешь новости, не из приятных. Я даже не знаю, что и думать. Это то, чего я не мог себе представить даже в самых плохих мыслях. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже почти на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет.

Единственное, что мы можем сделать, - это надеяться на дипломатические соглашения. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину в случае, если действительно начнется война.

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Получили ли мы какие-либо инструкции от клуба на этот счет? Особой паники в клубе пока нет. Как и в стране. Я не хочу слишком затрагивать политику, но у меня такое ощущение, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу этой ситуации, но она достаточно спокойна. Надеюсь, таковой и останется.

Что говорят украинские одноклубники? Эта сага длится уже некоторое время. Волнения начались на Донбассе и в Крыму, и продолжаются с 2014 года. Мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится дальше. Однако в последние дни они тоже немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится худшее. Напряжение действительно есть, но мне кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам надеюсь, что все решится мирным путем", - сказал Вербич в комментарии Sportklub.n1info.si.

Беньямин Вербич перешел в "Динамо" в начале 2018 года из "Копенгагена". Во время работы Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко был одним из лидеров команды. С приходом Мирчи Луческу потерял место в команде. Контракт игрока с "Динамо" действует до лета 2022 года.