Боится агрессии России. Лидер "Динамо" готов покинуть Украину

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Уругвайский полузащитник "Динамо" 29-летний Карлос де Пена сразу покинут Украину, если России начнет войну.

Де Пена рассказал о напряженной ситуации в Украине из-за возможного вторжения России.

"Если что-нибудь случится, то я уйду я не собираюсь медлить. Это очень редкая история, с которой мне приходится сталкиваться впервые. Очевидно, что она ужасна, поскольку никто не хотел бы с ней столкнуться.

Я стараюсь получать как можно больше информации, ведь это место, где живу, где моя семья. Я всегда ставлю семью во главу угла. Они сейчас в Уругвае, но уже купили билеты в Украину на 22 февраля. В эти дни будем решать вместе с ними и клубом, что лучше – чтобы они приехали или остались ждать меня в Уругвае.

Пока все спокойно, но ситуация меняется с каждым днем ​​и мы должны быть внимательны и смотреть, что для нас лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис не боится агрессии России

В настоящее время я не вижу никаких проблем, кроме самолетов, пролетающих над городом. Я не чувствую страха среди своих украинских одноклубников, потому что они больше адаптированы к тому, чтобы жить с опасностью надвигающегося конфликта.

Сам я тоже пока не чувствую страха, ведь пока не видел ничего такого, что могло бы меня огорчить. Но я очень ясно представляю, что делать, если война все же начнется. Если что-нибудь случится, я поеду и больше не вернуться. Безопасность моей семьи на первом месте.

Пока существует трудовой договор, есть вещи, которые властвуют. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу, чтобы все у нее было хорошо, но в случае чего уеду. Я не буду сомневаться в этом", – цитирует де Пену Еspn.com.uy.

Карлос Де Пена выступает за Динамо с начала 2019 года. Во время работы Мирчи Луческу стал одним из лидеров команды. Контракт футболиста с "Динамо" действует до конца следующего сезона. В чемпионате Украины "Динамо" занимает второе место. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".