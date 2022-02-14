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Суркис не боится агрессии России

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Суркис не боится агрессии России
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не паникует из-за возможного вторжения России.

Босс "бело-синих" продолжает работать в обычном режиме в офисе клуба.

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"Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор "Динамо" U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды "Динамо" приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой", - сказал Суркис в комментарии официальному сайту команды.

После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в таблице УПЛ. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера". 26 февраля киевляне сыграют против "Ингульца" в стартовом матче второй части сезона.

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