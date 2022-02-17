"Я делаю все, чтобы в руках "Шахтера" были золотые медали" - Ахметов

Ринат Ахметов сделал "Шахтер" грандом украинского футбола. Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

По словам Ахметова, его команда усилилась качественными игроками за зиму и готова стать чемпионом Украины.

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"Наша цель – одержать чемпионское звание. В прошлом году мы в руках держали "серебро", а нам больше идет "золото".

Мы купили очень сильных игроков – и Давид Нерес, и Винисиус Тобиас. Это игроки, которых мы хотели приобрести. Это яркие, сильные, креативные футболисты. Я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.

Я делаю все, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках "Динамо" Киев – серебряные. Мне кажется, что золотые нам больше идут, а серебряные – лучше нашим конкурентам.

Это футбол, это спорт, это борьба и конкуренция. Каждый клуб сражается. Я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре и чтобы им обязательно был наш "Шахтер", – сказал Ахметов в комментарии телеканалу "Футбол".

После первой части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" на два очка. "Горняки" заплатили за Нереса - €12 млн., а Винисиус обошелся в €6 млн.