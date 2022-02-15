Де Дзерби рискует покинуть "Шахтер"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рискует покинуть донецкую команду из-за потенциальной агрессии со стороны России.

Министерство иностранных дел Итальянской Республики в связи с высокой вероятностью вторжения российской армии на территорию Украины предложило своим согражданам поскорее покинуть страну, сообщает Tuttomercatoweb.

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Одним из самых известных итальянцев в украинском футболе является наставник "Шахтера" Де Дзерби. Он, как и восемь его ассистентов, сейчас находится в Турции на сборах с "горняками". Но их всех предупредили о потенциально опасном дальнейшем пребывании в Украине.

В Украину "Шахтер", как ожидается, должен вернуться 20 февраля, а 26 февраля "горняков" ждет первый официальный поединок в текущем году - против "Металлиста 1925" в рамках 19-го тура УПЛ.

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством донецкая команда вылетела из еврокубков по результатам осенней части сезона и занимает первое место в УПЛ.