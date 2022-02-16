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среда, 16 февраля 2022 15:15

Почему "Динамо" не покупает забивного форварда

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Почему &quot;Динамо&quot; не покупает забивного форварда
Белорус Илья Шкурин не оправдываю возложении на него надежды. Фото: ФК "Динамо" Киев

У киевского "Динамо" проблема с забивным нападающим уже не один год. Дошло до того, что Мирча Луческу использует полузащитника Дениса Гармаша.

Качественный форвард для "Динамо" - важен для борьбы за чемпионство в Украине с "Шахтером" и для удачных выступлений на международной арене. В ЛЧ киевляне забили только один гол.

Во время зимнего трансферного окна киевляне избавились от двух нападающих: Владислава Супряги и Эрика Рамиреса. Но не подписали ни одного нового игрока в атаку.

Почему Игорь Суркис не покупает качественного нападающего для команды?

Политическая ситуация. Украина находится на грани войны с Россией. Понятно, хороший футболист сейчас не приедет к нам. "Динамо" будут рассматривать во вторую очередь, если другие варианты сорвутся.

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Нехватка денег. Хороший форвард стоит дорого. "Шахтер" выложил за Лассину Траоре "Аяксу" €8 млн. Плюс дал хорошие личные условия. "Динамо" уже давно за такие суммы не покупает игроков. Максимум последних лет - €6 млн за Витиньо.

Не хотят брать слабых игроков. Летом киевляне подписали трех нападающих: Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса. Самым дорогим из них стал венесуэлец, который обошелся в €1.75 млн. Никто из них так и не заиграл. Нет смысла приглашать футболистов, которые не сильнее имеющихся.

Атмосфера в команде. Очень важно сохранить коллектив. Сейчас он у "Динамо" состоит из украинских игроков. Поэтому каждому иностранцу будет тяжело. Плюс не следует нарушать баланс зарплаты. Вряд ли пойдет на пользу раздевалке, когда один игрок будет получать больше других.

Надежды на собственную академию. У "Динамо" всегда были традиции воспитания сильных нападающих – Олег Блохин, Андрей Шевченко, Артем Милевский и даже Роман Яремчук. Возможно, Владислав Ванат наберется опыта и начнет забивать. В молодежных командах играют талантливые Игорь Горбач и Кирилл Попов.

После первой части сезона "Динамо" занимает второе место в УПЛ и отстает от "Шахтера" на два очка.

26 февраля команда Луческу сыграет против "Ингульца" в первом матче второго круга.

В распоряжении Мирчи Луческу есть четыре форварда – Артем Беседин, Владислав Кулач, Владислав Ванат и Илья Шкурин. Также на острие атаки могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.

Автор: Сергей Тищенко
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