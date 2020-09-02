"Болонья" заявила, что продвигается в трансфере Супряги

Владислав Супряга забил больше мячей чем все форварды "Динамо". Фото ФК "Динамо"

Менеджер "Болоньи" Марко Ди Вайо рассказал, как идут переговоры с "Динамо" по трансферу Владислава Супряги.

"Мы продвигаемся. Каждый день говорим с "Динамо" и его агентами, чтобы понять динамику этой сделки. Супряга - молодой парень, у него адекватная цена. Он играет в именитом клубе с длинной историей, и такие трансферы никогда не проходят просто. Требуется терпение.

Если говорить о характеристиках Супряги, то этот футболист может играть по всему атакующему фронту. У него хорошее голевое чутье, так что нашей игре он подойдет", - сказал Ди Вайо в эфире Radio1909.

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Ранее сообщалось, что "Болонья" предложила "Динамо" аренду Супрягу с обязательством выкупа.