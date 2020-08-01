"Болонья" хочет купить Супрягу этим летом

Полузащитник Сергей Булеца и форвард Владислав Супряга присоединятся в ближайшее время к "Динамо", сообщает "Динамомания".
По информации источника, футболисты для этого досрочно прервут отпуск.
Также итальянские клубы "Лацио" и "Болонья" следят за Владиславом Супрягой. При этом, "Болонья" проявляет конкретный интерес к футболисту, которого хотят приобрести уже летом.
Сезон 2019/2020 оба игрока провели в аренде в "Днепре-1".
Ранее почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что клуб сделал предложение "Динамо" по Булеце и Супряге.
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Владислав Супряга и Сергей Булеца в составе сборной Украины в прошлом году стали чемпионами мира среди 20-летних. Супряга стал автором дубля в финале против Южной Кореи.
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