Бойко сделал трогательный подарок юному голкиперу сельской команды

Денис Бойко решил осчастливить своего личного болельщика динамовской формой. Фото: Ю.Юрьев.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко отличился благородным поступком, подарив вратарю сельской команды форму со своей фамилией.

Журналистка программы "Профутбол" Александра Лобода в Facebook сообщила о благородный поступок голкипера Дениса Бойко.

."История началась несколько недель назад: мне написал парень, который живет в селе Рудня. В местной команде есть молодой вратарь Артем, который ходит на тренировки в старой футболке, на которой маркером написано "Бойко 71". Конечно, средств купить нормальную динамовскую футболку в семье мальчика нет... Да что говорить, он бутсы донашивает за старшими детьми ...

Денис, услышав эту историю, сразу подготовил для малого настоящую форму. И выкроил время, чтобы лично ее вручить.

Посмотреть на звезду собралось все село. А Артем заплакал от счастья ", - написала Лобода.

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Денис Бойко в прошлом сезоне УПЛ провел 26 матчей за "Динамо" в чемпионате и 9 матчей в еврокубках.