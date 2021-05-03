"Бой Фьюри против Джошуа "мертвый" - промоутер не верит в чемпионский поединок

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа на грани срыва.

Боксеры не могут договориться о деталях поединка, рассказал промоутер Боб Арум.

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"Противостояние Тайсона и Энтони кажется нереальным ни в этом, ни в следующем году и даже через год, а Джошуа, как и Фьюри нужно вскоре выйти в ринг.

Бой Фьюри против Джошуа является "мертвым". У Тайсона слишком большой простой, поэтому он должен провести поединок этим летом, а с кем он еще может бороться кроме Деонтоя Уайлдера? ", - цитирует промоутера Worldboxingnews.

Тайсоном Фьюри и Джошуа предстоит провести два поединка, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Первый поединок должен был состояться в июле, а другой до конца года. Но пока контракт на один бой не подписан. Украинский боксер Александр Усик является претендентом на бой с Джошуа. Если Энтони не будет драться против Фьюри, то проведет бой с украинцем.