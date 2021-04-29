Стало известно, при каком условии Усик будет драться с Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой в 2022 году.

Если Джошуа не произведет бой против Тайсон Фьюри в 2021 году, то он будет вынужден драться с украинцем, рассказал промоутер Боб Арум.

"Если бы мне пришлось ставить на то, состоится ли бой Фьюри с Джошуа или нет, то я бы сказал нет.

Насколько я вижу, вся история Эдди Хирна (промоутер Джошуа - Gazeta.ua) о поединке Тайсона с Энтони в Саудовской Аравии - просто мираж.

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Хирн отчаялся. У него есть еще один бой с Джошуа, он хочет, чтобы это был поединок против Фьюри. Но если бой с Тайсоном будет отложен до зимы, то Энтони придется сражаться с Усиком, а это не такая большая событие.

В этом случае Эдди движет отчаяние. У него закончился время. Он не говорил с нами уже две недели", - сказал Арум в комментарии The Ring.

Тайсон Фьюри и Джошуа предстоит провести два поединка подряд, которые определят абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Официального объявления поединков еще не было. Александр Усик является претендентом на чемпионский пояс Джошуа. Британец обязан будет его защищать, если не проведет бой против Фьюри.