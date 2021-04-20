Джошуа хочет, чтобы Кличко помог ему победить Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет, чтобы Владимир Клико помог ему готовиться к бою против Тайсона Фьюри.
Британские боксеры должны провести в 2021 году два поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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"Боксеры должны держаться вместе. Львы должны быть вместе со львами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше .
Хотел бы видеть в своем лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других", - сказал Джошуа в комментарии BoxingScene.
В 2017 году Джошуа победил Владимира Кличко. После чего украинец объявил о завершении карьеры. Боксеры остались в хороших отношениях.
Бой между Джошуа и Фьюри должен состояться в июля. По сообщению СМИ, поединок пройдет в Саудовской Аравии.
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