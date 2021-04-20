Джошуа хочет, чтобы Кличко помог ему победить Фьюри

 
Ексклюзивы
1/5
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 135
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 243
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2097
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11952
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 918
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1152
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1530
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 243
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 639
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11952
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 369
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 918
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 324
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 17:33

Джошуа хочет, чтобы Кличко помог ему победить Фьюри

  Комментировать
Джошуа хочет, чтобы Кличко помог ему победить Фьюри
Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет, чтобы Владимир Клико помог ему готовиться к бою против Тайсона Фьюри.

Британские боксеры должны провести в 2021 году два поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Усик не определился со следующим соперником

"Боксеры должны держаться вместе. Львы должны быть вместе со львами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше .

Хотел бы видеть в своем лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других", - сказал Джошуа в комментарии BoxingScene.

В 2017 году Джошуа победил Владимира Кличко. После чего украинец объявил о завершении карьеры. Боксеры остались в хороших отношениях.

Бой между Джошуа и Фьюри должен состояться в июля. По сообщению СМИ, поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джошуа хочет, чтобы Кличко помог ему победить Фьюри». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

Вышел первый детектив в истории

Открыли первое частное детское издательство в Украине

Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

Начали эксплуатировать новый пассажирский самолет

Открыли новый радиоактивный химический элемент

Украина не смогла договориться с Беларусью о границе

Показали первый электронный микроскоп

Ракета врезалась в жилой дом

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учител

Студентов разогнали танками

Произошел рекордный разлив нефти

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 18468
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 15769
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 14033
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11952
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 8235
Спорт
"Напился за 10 минут и начал буянить" - бразилец рассказал, как пил с экс-игроком сборной Украины
"Напился за 10 минут и начал буянить" - бразилец рассказал, как пил с экс-игроком сборной Украины Просмотров: 18
"Динамо" выиграло суд на €3 млн
"Динамо" выиграло суд на €3 млн Просмотров: 171
Стало известно, какой бюджет у киевского "Сокола"
Стало известно, какой бюджет у киевского "Сокола" Просмотров: 144
29-летний тренер заменит Моуринью
29-летний тренер заменит Моуринью Просмотров: 261
Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов
Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
2
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
1
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Голосов: 240
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть