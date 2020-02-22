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суббота, 22 февраля 2020 12:15

Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания

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Бодигарды развели боксеров Уайлдера и Фьюри на церемонии взвешивания
Уайлдер и Фьюри едва не подрались на показательной тренировке

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед реваншем между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Фьюри оказался значительно тяжелее своего соперника. Вес британца составила 123,8 кг, тогда как вес американца - 104,4 кг. По сравнению с первым боем оба боксера прибавили в весе по 8 кг. Об этом пишет УНИАН.

После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов. Однако на этот раз она прошла в необычном формате. После схватки Уайлдера и Фьюри, которая произошла несколько дней назад, теперь боксеров не подпустили друг к другу. Дуэль взглядов прошла на дистанции, впрочем не помешало Уайлдеру и Фьюри устроить словесную перепалку.

Бой Уайлдера и Фьюри пройдет рано утром 23 февраля по Киеву. Ориентировочное начало - в 05:00.

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Первая встреча двух боксеров на ринге завершилась вничью. Фьюри доминировал по ходу боя, но дважды побывал в нокдауне.

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